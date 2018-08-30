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На развязке КАД с Московским шоссе на трое суток полностью перекроют съезд

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
На развязке КАД с Московским шоссе на трое суток полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке КАД на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») (км 76 внешнего кольца, км 65 внутреннего кольца) будет полностью перекрыт съезд № 6.

«В период с 1 по 3 сентября 2018 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта въезд на внешнее кольцо КАД из Санкт-Петербурга с Витебского проспекта » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения) .
Генеральный подрядчик: АО «ВАД»
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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