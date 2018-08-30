Вердикт экспертов: многоэтажки нарушают гармонию петербургского ландшафта

Отсутствие строгих положений по внешнему облику набережной Невы приводит к порче облика Петербурга уродливыми железобетонными высотками.

Термин «небесная линия» впервые появился в статье Дмитрия Лихачева, им академик обозначил одну из характерных градостроительных черт города на Неве: «преобладание горизонталей над вертикалями». Веками главными доминантами города были шпили Петропавловского собора, Адмиралтейства и Михайловского замка. Однако в ХХI веке в облик Петербурга вторглись «чудовища в центре города»: многоэтажные здания в стиле хай-тек. «Линия превращается в пунктир. Иной раз кажется, что выщербленные зубы стоят по берегам. Но нарушается не только непрерывность, нарушается сама стилевая гармония, появляется упрощение, а самое неприятное – искажение видов и панорам Невы», – высказался заслуженный художник России, член правления Всемирного клуба петербуржцев Иван Уралов.

Как констатируют архитекторы, в ландшафте набережной отчетливо заметен прямой конфликт между исторической и новой застройкой. По мнению экспертов, застройщики вполне могли бы озаботиться вопросом создания гармоничного ансамбля с уже существующими зданиями, но, к сожалению, современные проекты совершенно не учитывают этого. Наиболее очевидными градостроительными ошибками петербуржцы считают ЖК «Серебряные зеркала», ЖК «Монблан», БЦ «Петровский форт», деловой комплекс «Санкт-Петербург Плаза» и другие. Общественники стараются противостоять неуместным и дисгармоничным постройкам, но это удается лишь в единичных случаях.

На расстоянии от центра, в спальных районах, и вовсе сложно найти новостройку ниже 10 этажей. «В начале 2000-х неизвестный дом на Богатырском проспекте, а потом еще и еще на Комендантском, на проспекте Просвещения, на улице Савушкина, обогнали по высоте Исаакиевский собор... В конце концов, и Петропавловку превзошли дом в Рыбацком и башня на площади Конституции. Ни одна из названых построек не вторгается в виды от Эрмитажа, но от этого не должно становиться легче», – рассказывает архитектурный критик Мария Элькина.

Стоит отметить, что на контрасте в данный момент снова набирают популярность малоэтажные жилые комплексы. Мода 2000-х на высотки постепенно утихает, уставшие от суеты многоэтажных муравейников с плохо развитой инфраструктурой (нехваткой детских садов и поликлиник) горожане ищут возможности поселиться в спокойных микрорайонах с жильем этажностью не более 4-х.

На волне спроса появилось и разнообразие предложений. Хотя по оценкам экспертов доля малоэтажных комплексов в Петербурге составляет всего 10%, а в Ленобласти – 60%, горожанам есть из чего выбрать. Так, в различных районах города и области застройщики предлагают таунхаусы – малоэтажные жилые дома (МЖК «Новое Девяткино», МЖК «Норманндия», «Кивеннапа Север» и т.д.). Фасады домиков могут быть выполнены в исторической или современной стилистике, так что способны удовлетворить любой эстетический вкус. Также на рынки недвижимости Петербурга пришел такой тип жилья как апартаменты. На сегодня одним из наиболее перспективных проектов эксперты считают квартал «Лахта Парк» в Приморском районе: гармоничный комплекс из апартаментов, коттеджей и сити-вилл, расположенный на берегу Финского залива между Юнтоловским заказником и Парком 300-летия. Многие застройщики используют опыт северных соседей – Финляндии, Норвегии, Швеции, отстраивая целые малоэтажные городки, такие как ЖК «Инкери» в Пушкинском районе или микрорайон «Финский городок Юттери» в Колпино.

Специалисты отмечают, что формат домов «не выше сосен» в Европе считается наиболее комфортным. В таких комплексах как правило лучше экология, в них учтены особенности ландшафта, имеется своя развитая внутренняя инфраструктура, в том числе для досуга. При этом стоимость подобного жилья не всегда заоблачная, его могут себе позволить люди со средним доходом. Немного выше может быть плата за коммунальные услуги и обслуживание территории. Но в целом эксперты отмечают большое количество положительных аспектов такого типа построек и считают его перспективным для Петербурга.