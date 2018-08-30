Адаптивное отопление

«Питерец.ру» сообщает, что в многоквартирных домах Петербурга начали установку систем погодного регулирования. Данное оборудование позволяет регулировать температуру радиаторов. Это позволит сократить расходы на отопление.

В настоящий момент эти системы установлены в 80 домах. По мнению коммунальщиков, данное оборудование позволит жильцам экономить до 400 руб. в месяц. Система позволяет автоматически менять температуру внутри помещения, когда это необходимо. Ее устанавливают при плановой модернизации котельной. Однако коммунальщики могут самостоятельно заказывать такое оборудование.

Использование систем погодного регулирование не только снизит затраты на тепло, и повысит чувство комфорта и уюта внутри помещения. Ведь температура будет поддерживаться на нужном уровне.