Снова «санкционка»

«Питерец.ру» напоминает, что ситуация, связанная с присоединением Крыма, вызвала волну санкций. Заметно ухудшились взаимоотношения России и Евросоюза. Страны ЕС ввели санкции в отношении РФ. В ответ на это российские власти ввели эмбарго на ввоз некоторых европейских продуктов.

Однако, несмотря на запрет, «санкционка» все равно появляется. Такую продукцию пытаются ввозить и реализовывать. Многие такие попытки пресекаются контролирующими органами. Подобное происходит и в Петербурге.

Так на Мальцевском рынке в Северной столице было изъято 112 кг «санкционки». Это колбасные изделия и сыры из Италии, Дании, Франции и других стран ЕС. Данная продукция была сожжена. Теперь продавцов привлекут к ответственности.