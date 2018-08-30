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Снова «санкционка»

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге уничтожено более 100 кг «санкционной» продукции

«Питерец.ру» напоминает, что ситуация, связанная с присоединением Крыма, вызвала волну санкций. Заметно ухудшились взаимоотношения России и Евросоюза. Страны ЕС ввели санкции в отношении РФ. В ответ на это российские власти ввели эмбарго на ввоз некоторых европейских продуктов.

Однако, несмотря на запрет, «санкционка» все равно появляется. Такую продукцию пытаются ввозить и реализовывать. Многие такие попытки пресекаются контролирующими органами. Подобное происходит и в Петербурге.

Так на Мальцевском рынке в Северной столице было изъято 112 кг «санкционки». Это колбасные изделия и сыры из Италии, Дании, Франции и других стран ЕС. Данная продукция была сожжена. Теперь продавцов привлекут к ответственности.
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