Свои кандидаты и доктора

«Питерец.ру» сообщает, что глава Кабмина РФ Медведев разрешил еще двум вузам самим присваивать ученые степени. Речь идет о Томском госуниверситете и Петербургском политехническом университете.

Эти заведения пополнили список организаций, имеющих право самим присуждать кандидатские и докторские степени. Это подчеркивает престиж данных вузов. Раньше этого удостоились московский и петербургский госуниверситеты.

Стоит отметить, что премьер Медведев вернулся к активной деятельности. До этого второй человек в государстве пропал из поля зрения СМИ на несколько дней и даже отменил несколько важных мероприятий со своим участием. Это породило множество слухов. Но теперь Дмитрий Анатольевич в строю.