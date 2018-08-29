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Свои кандидаты и доктора

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
gorodfm.net
Петербургский вуз будет сам давать ученые степени

«Питерец.ру» сообщает, что глава Кабмина РФ Медведев разрешил еще двум вузам самим присваивать ученые степени. Речь идет о Томском госуниверситете и Петербургском политехническом университете.

Эти заведения пополнили список организаций, имеющих право самим присуждать кандидатские и докторские степени. Это подчеркивает престиж данных вузов. Раньше этого удостоились московский и петербургский госуниверситеты.

Стоит отметить, что премьер Медведев вернулся к активной деятельности. До этого второй человек в государстве пропал из поля зрения СМИ на несколько дней и даже отменил несколько важных мероприятий со своим участием. Это породило множество слухов. Но теперь Дмитрий Анатольевич в строю.
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