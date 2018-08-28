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На участке КАД от развязки с Мурманским шоссе до вантового мост а перекроют две полосы движения

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
На участке КАД от развязки с Мурманским шоссе до вантового мост а перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее – КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Мурманским шоссе ( Р-21 «Кола») до Большого Обуховского моста через реку Нева ( вантовый мост ) (км 50+002 – км 53+204 третья и четвертая полосы; км 55+789 – км 56+190 третья и четвертая полосы) будут перекрыты две полосы движения .

«В период с 29 августа по 7 сентября 2018 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения) .
«Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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