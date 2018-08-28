Власти Петербурга воюют с воздушными замками

В Московском районе Петербурга силами «Центра повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭГИ) убран батутный парк площадью 250 квадратных метров. Как установили специалисты Комитета по контролю за имуществом, объекты были установлены в Парке победы незаконно, однако на требование чиновников убрать батуты самостоятельно владельцы не отреагировали. В результате нелегальный батут простоял в зоне отдыха почти все лето.

Напомним, что ранее в Ленинградской области двое детей пострадало по вине нерадивого бизнесмена, незаконно установившего надувной замок-батут. Индивидуальный предприниматель разместил аттракцион в поселке Романовка без договора на аренду участка. Батут не был должным образом закреплен, поэтому от сильного порыва ветра перевернулся, в результате чего двое детей 7 и 8 лет получили травмы и были госпитализированы. Дело передано в суд, нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

Ситуации могло бы не произойти при должном контроле властей за объектами торговли. По сведениям проводивших собственное расследование журналистов, администрация района была в курсе незаконного бизнеса, но никаких действий не предприняла. Как и не тревожил нелегалов ККИ в Парке победы, пока поблизости не произошла трагедия.

Активисты движения «Красивый Петербург» и ООЗП «Потребнадзор» регулярно проводят рейды по выявлению очагов нелегальной торговли, на основе собранной информации они составили рейтинг районов, где положение дел наиболее критичное. Вверху десятки – Адмиралтейский, Василеостровский, Калининский районы, завершает список Центральный район. Более того, нелегалы оказывают активное сопротивление попыткам пресечь их деятельность. Так, в апреле текущего года торговцы напали на руководителя ОЗПП «Потребнадзор» во время рейда у станции метро «Ломоносовская». Как рассказывают общественники, нелегальная торговля в городе процветает в колоссальных масштабах, при этом чиновники и правоохранительные органы бездействуют, что может указывать на их финансовую заинтересованность.







Осадить «ремнем» не в меру разгулявшихся нелегалов намеревался Андрей Коротков, руководитель не так давно созданной в Смольном структуры – Комитета по контролю за имуществом. Согласно официальной информации , структура была выделена из Комитета имущественных отношений и получила отдельное финансирование из бюджета именно с целью освобождения городских территорий от незаконного бизнеса. Первые месяцы своего существования специалисты комитета действительно совершали рейды и регулярно отчитывались о ликвидации ларьков и торговых палаток. Однако со временем стала очевидна абсолютная несостоятельность структуры и его специалистов. Основная проблема борьбы с незаконной торговлей такого рода – ее мобильность. Палатка с овощами или батут может ежедневно менять место расположения, поэтому даже обращения граждан не помогут вычислить нарушителя. Разовая и бессистемная работа комитета не смогла дать необходимый результат, так что ведомство быстро переключилось на тех арендаторов, которым сложнее уйти от «правосудия»: летние веранды кафе и рестораны с истекшими договорами аренды.

Между тем, несанкционированная торговля не только приносит огромные убытки бюджету города, который в текущем году и так утвержден с большим дефицитом. Нелегальный бизнес представляет опасность для горожан: это и те же небезопасно эксплуатируемые батуты, непроверенные службами надзора овощи и фрукты, суррогатный алкоголь и прочее.