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Модернизация Главпочтампа

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
abnews.ru
В Главпочтампе Петербурга меняют оборудование

Практически любое оборудование имеет свойство устаревать. На смену старым технологиям приходят новые, отличающиеся большей эффективностью. Так в Главпочтампе Северной столицы временно прекращен прием писем и посылок. В настоящий момент в этом отделении оказываются только услуги по выдаче отправлений, которые не предполагают оплату. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

Ограничения продлятся до 29 августа. Они связаны с модернизацией почтового оборудования. Сейчас круглосуточно работает отделение по адресу Невский пр-т, 87а. Отделение на ул. Казанской, 4а работает до 22 часов.

«Питерец.ру» подчеркивает, что «Почта России» активно развивается. Использование новых технологий призвано улучшить качество обслуживания клиентов.
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