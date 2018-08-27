В Ленобласти неизвестные выбросили останки крупного рогатого скота

Местные жители в шоке от торчащих из земли белых костей.

В Кировском районе Ленобласти, неподалеку от Мурманского шоссе неизвестные выбросили останки крупного рогатого скота. Местные жители наткнулись на огромные кости, когда пошли "за грибочками". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Останки крупного рогатого скота вывалены прямо на дороге у проезжей части. В огромных черных мешках лежат белые кости коров и быков. По словам очевидцев, в мешках и за их пределами находится костей не меньше тонны.