Депутаты предложили ужесточить наказание для руферови

В Законодательное Собрание Петербурга внесен проект федерального «антируферского» закона, который призван ввести существенное наказание для лиц, несанкционированно проникающих на крыши многоквартирных домов и других высотных объектов. Автором документа выступил депутат городского парламента Денис Четырбок. Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный КоАП.

Денис Четырбок поясняет, что в настоящее время в России уже установлен запрет на прогулки по крышам людям, которые не имеют к ним никакого отношения, однако наказания за нелегальные вылазки на кровлю зданий нет. Привлечь к ответственности любителей высоты и острых ощущений можно только за проникновение на крышу охраняемого объекта или распитие спиртного, но при этом сумма взыскания незначительна.

Депутат предлагает решить вопрос с помощью административной ответственности. Если закон примут, то за самовольную организацию экскурсий или другого пребывания на крышах физлиц будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных – на 30-50 тысяч, а юридическим лицам придется раскошелиться на 150-200 тысяч рублей.

Кроме того, если руферы будут демонстрировать свои приключения в средствах массовой информации или просто в социальных сетях, санкции будут серьезнее. Так, обычных граждан за публикацию «селфи» с прогулки по крыше смогут оштрафовать сразу на 15 тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц денежное взыскание составит 50 и 200 тысяч рублей соответственно.

По словам автора документа, утвердить законопроект на региональном уровне планируется осенью, после чего его направят на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, ранее Денис Четырбок предложил наказывать рублем организаторов нелегальных экскурсий по крышам на городском уровне.