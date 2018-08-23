На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по замене асфальтобетонного дорожного покрытия на транспортной развязке КАД на пересечении с Парашютной улицей (км 12 внутреннего кольца, км 129 внешнего кольца) в течение пяти дней будет перекрыт съезд № 1.



«В период с 23.30 26 по 31 августа 2018 года в рамках реконструкции северного участка КАД будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд на внешнее кольцо КАД из Санкт-Петербурга с Парашютной улицы » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад » Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса) . Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).Генеральный подрядчик: АО «ВАД» .ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.