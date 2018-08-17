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Депутат ЗакС займется заброшенными зданиями

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
assembly.spb.ru
Денис Четырбок займется заброшенными зданиями

16 августа в одном из заброшенных зданий по проспекту Ветеранов изнасиловали молодую девушку. Пострадавшая обратилась в полицию, мужчину уже задержали. Им оказался гражданин Таджикистана.
Комментарий Дениса Четырбока:

"Жители близлежащих домов неоднократно обращались в органы исполнительной власти с просьбой полностью «законсервировать» заброшенное здание, ведь оно представляет потенциальную опасность для людей. Объект уже давно превратился в настоящий полигон для любителей экстрима и стихийную помойку. Увы, никаких мер по ограждению объекта так и не проводилось, в здание до сих пор осуществляется свободный вход.
После вчерашнего инцидента я направил обращение главе администрации, указав на необходимость обратить внимание на все заброшенные здания, расположенные на территории Кировского района, провести их инвентаризацию и взять под личный контроль вопрос соблюдения режима использования таких объектов. Этот вопиющий случай должен сподвигнуть всех собственников заброшенных зданий принять необходимые меры безопасности, чтобы исключить повторения подобных происшествий. Постройки, которые никак не эксплуатируются, но находятся в открытом доступе, могут стать причиной серьёзных проблем и настоящих трагедий. Подтверждением этому также может служить и инцидент, который произошел в начале лета этого года: 14-летняя школьница, прыгая в заброшенном здании на проспекте Стачек, потеряла равновесие и упала с одного этажа на другой. Как результат – перелом позвоночника, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.
Если потребуется, мы готовы выступить с предложением об усилении ответственности собственников заброшенных зданий за недостаточное внимание к таким объектам".
Источник: Комитет по законодательству
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