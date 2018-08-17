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» » Траты к 1 сентября

Траты к 1 сентября

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
amur.info
Сколько стоит подготовка детей в школу?

Подготовка детей к школе – дорогое удовольствие. Родители покупают школьную форму, тетради, канцтовары, портфели и многое другое. Все это выливается в довольно внушительную сумму, которую взрослые вынуждены заплатить в связи с подготовкой к началу нового учебного года.

«Питерец.ру» сообщает, что средний сумма покупки школьных товаров в Петербурге увеличилась по сравнению с прошлым летом на 23%. На сегодняшний день эта цифра составляет 2100 руб. Школьная форма в среднем обходится в 1800 руб.

Однако, по словам властей, подорожание школьных товаров является незначительным и вполне соответствует рамкам официальных показателей инфляции (2,5%). Однако большинство родителей школьников вряд ли согласятся с таким утверждением.
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