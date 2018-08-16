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» » Слет лидеров волонтерских движений Петербурга

Слет лидеров волонтерских движений Петербурга

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
kpmp.gov.spb.ru
В загородном клубе «Дача» пройдет 15 юбилейный Слет лидеров волонтерских движений Санкт-Петербурга

С 27 по 30 августа 2018 года в загородном клубе «Дача» (Ленинградская обл., Приозерский район, вблизи п. Петровское, 69 кмПриозерского шоссе) пройдет 15 юбилейный Слет лидеров волонтерских движений Санкт-Петербурга.

Конец августа точно будет жарким: 4 дня творчества, мастер-классов и тренингов, креативные спикеры, комфорт, уют и красивейшие места Ленинградской области - все это и многое другое организаторы приготовили для активистов волонтерской деятельности.

Участников ждет масса приятных сюрпризов, приуроченных к памятной дате Слета: флешмобы, графика, интерактивы, а также совершенно новые условия питания и размещения для максимального фокуса на образовательной программе. Разумеется, не обойдется без обширной развлекательной программы на все время мероприятия. Слет подарит всем участникам море незабываемых впечатлений, а новые знакомства несомненно помогут формированию настоящего командного духа.

Организаторы Слета – Центр «КОНТАКТ» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями подготовили для участников полностью новую насыщенную образовательную, культурно-досуговую и спортивную программу: в рамках 15 юбилейного Слета лидеров волонтерских движений будут представлены 4 лаборатории: Лаборатория «Старт» — мощный стартап для личностного роста; Проектная лаборатория — для лидеров и руководителей значимых проектов; Медиалаборатория — прокачает PR, SMM и прочие полезные навыки в этой сфере; Театральная лаборатория — откроет таланты и научит выражать себя на сцене.

 «В рамках 15 юбилейного Слета лидеров волонтерских движений мы подготовили нечто особенное: сохраняя традиции мероприятия, мы представим его в новом формате, как с точки зрения организации, так и проведения. Мы переосмыслили опыт предыдущих слетов и в этот юбилейный 15 раз представим сразу четыре новых направления, которые мы назвали лабораториями», - рассказывает Алексей Едошин, организатор, режиссер Слета.

«При организации 15 юбилейного Слета лидеров волонтерских движений мы стремились сохранить традиционную атмосферу мероприятия - позитивную, дружелюбную и творческую. Опираясь на опыт предыдущих слетов и полученную обратную связь от ребят, мы переосмыслили некоторые моменты, сохранив саму суть события – грандиозного праздника для активистов волонтерской деятельности», - отмечает Константин Пискун, организатор, куратор Слета.

Участие в мероприятии, а также трансфер до места проведения и обратно бесплатны. В лагере круглосуточно работает служба безопасности.
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