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Россияне понесут ответственность за приглашенных иностранцев

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Российские граждане понесут ответственность за приглашенных иностранцев

Правительство разрабатывает законопроект, согласно которому для граждан РФ ужесточится ответственность за приглашенных ими мигрантов. 

Согласно законопроекту, россияне будут привлекаться к административной ответственности в том случае, если иностранцы или лица без гражданства, которых они пригласили, не покинут страну вовремя или солгали о цели своего визита. 

Предполагаемые штрафы для граждан РФ за данные нарушения составят: 

- Для юридических лиц – от 400 до 500 тыс. руб.
- Для должностных лиц – от 40 до 50 тыс. руб.
- Для физических лиц – от 2 до 4 тыс. руб. 
Данный законопроект был принят Госдумой во втором чтении на пленарном заседании 14 июня и вносится на рассмотрение в третьем чтении. 

В пояснительной к законопроекту записке отмечено, что в 2017 году органами МВД были пресечены 136 тыс. такого рода правонарушений. 

Помимо этого, Административный кодекс РФ уже предусматривает ответственность физического лица, пригласившего иностранца, в случае непринятия им мер по обеспечению своевременного выезда из страны иностранного гражданина по окончанию определенного срока его пребывания.  

Однако на сегодняшний день должностные и юридические лица в качестве приглашающей иностранца стороны пока еще не несут ответственности за неприятие мер по соблюдению мигрантами заявленной цели для въезда в РФ на период их нахождения на территории страны и сроков их пребывания. 

Законопроект направлен на снижение числа нелегалов, пребывающих в стране, однако, как инициатива будет реализовываться на практике, пока не ясно.
Источник: ЗаШтатом
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