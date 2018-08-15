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В Красносельском районе обнаружена без присмотра пятилетняя девочка

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
К административной ответственности привлечена мать пятилетней девочки, которая вчера вечером была обнаружена в Красносельском районе

Накануне вечером к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение о том, что на проспекте Героев около дома 26 находится девочка, на вид 5 лет, без сопровождения родителей. Ребенок не смог пояснить, где проживает и кто ее родители. Она была направлена в детскую больницу.

Сотрудники полиции установили личность ее матери и связались с ней. Девочка передана родителям. В отношении женщины составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Источник: ГУ МВД
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