Милонов против колбасы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не использовать название колбаса по отношению к ненатуральным колбасам. По словам парламентария, данные продукты лучше вообще запретить.

Что касается натуральной колбасы, то на нее необходимо снизить цену, поскольку далеко не каждый россиянин может себе позволить приобретение товара стоимостью 500 руб. за кг. Депутат также отметил, что в современных колбасных изделиях находится много нитратной соли, которая вызывает заболевания.

«Питерец.ру» считает, что Милонов поднял важную проблему. Однако его слова больше напоминают пиар, нежели реальное предложение. Напоминаем, что этот депутат много лет проработал в петербургском ЗакСе и хорошо знаком жителям Северной столицы.