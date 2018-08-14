Депутаты прокомментировали выходку молодых людей, которые забрались на Медный всадник с мангалом

Комментарий депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Четырбока относительно выходки людей, пытавшихся разжечь мангал на Медном всаднике

"В Петербурге активно обсуждают выходку молодых людей, которые забрались на Медный всадник с мангалом, чтобы пожарить шашлык. Нарушителей уже задержали и оштрафовали на 500 рублей. Жители города с такой мерой наказания не согласны: они уверены, что ответственность должна быть жестче.

На мой взгляд, попытка разжечь мангал на одном из символов Петербурга – это очевидное издевательство над культурным наследием нашего города, и за такие поступки нужно очень строго наказывать. После этой варварской акции в мой адрес уже поступило несколько обращений с просьбой ужесточить ответственность за вандализм.

Сейчас в Уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет. Однако проблема не только в этом. Закон определяет вандализм как осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Однозначного ответа на вопрос о том, что подразумевать под словом «осквернение», в настоящий момент нет. По сложившейся практике под этим понимают нанесение нецензурных надписей или непристойных рисунков на объекте, который подвергся акту вандализма.

На мой взгляд, в законе нужно конкретизировать объективную сторону преступления, определить более четкие критерии отграничения вандализма от других подобных правонарушений. Соответствующую федеральную инициативу мы с коллегами будем разрабатывать в ближайшее время.

Не подлежит сомнению, что объекты культурного наследия должны находиться под особой охраной. И если мы вовремя не встанем на путь защиты памятников культуры, то со временем мы можем потерять всё то духовное наследие, которым всегда славился наш город-герой".