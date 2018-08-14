ента новостей

16:25
Депутаты прокомментировали выходку молодых людей, которые забрались на Медный всадник с мангалом
16:17
Стихийная свалка появилась около детского сада в Красном Селе
10:32
В Московском районе в квартире горел балкон
10:20
В Центральном районе задержан угонщик автобуса
09:38
В Красносельском районе мигрант изнасиловал школьницу
08:06
Две радуги
00:00
1 удар = 1 гол: так сыграл «Зенит» в Казани
21:48
Баскетбольный «Зенит» выходит из отпуска 14 августа
17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
17:27
На крыше Roof Place состоится спектакль финалистов шоу "Comedy Баттл"
17:17
Лекция Юлии Арутюнян «Русский стиль в изобразительном искусстве»
13:39
Третий сезон кинопоказов FREEDOM CINEMA
13:35
Вандалы установили мангал на Медном всаднике
12:53
Лекторий не для всех: секс, гламур и одиночество в искусстве
12:48
В Парголово обокрали строительную фирму
11:52
На путепроводе КАД над Шоссейной улицей перекроют две полосы движения
11:47
Международный open-air науки и технологий Geek Picnic
09:57
В Петербурге «карманники» обокрали двух иностранцев
08:11
Новые первокурсники
21:52
День удалений в чемпионате России
23:25
Евгений Марков лишил победы клуб Дмитрия Парфёнова
21:01
На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют два съезда
19:06
На развязке КАД с Московским шоссе на две недели полностью перекроют два съезда
13:30
В районе Финского залива пропала пожилая женщина
08:43
Доллар снова растет
23:31
Крах «Зенита» в Минске: виноват Лодыгин или Семак?
19:25
На КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса перекроют одну полосу движения
14:19
Внутренний двор Гостиного Двора откроют для фестиваля «Живые улицы»
14:11
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
10:06
На крыше Roof Place пройдет Театрально-Поэтический Баттл
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Стихийная свалка появилась около детского сада в Красном Селе

Стихийная свалка появилась около детского сада в Красном Селе

0
33
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
ПитерТВ
В Красном Селе около детского сада образовалась огромная свалка у дома № 7 по улице Массальского

В Красном Селе около детского сада № 56 образовалась огромная свалка. Об этом корреспондентам Piter.TV сообщили местные жители.

Стихийная свалка появилась около дома № 7 по улице Массальского. Возникла она при довольно банальных обстоятельствах: коммунальщики несколько недель, а то и месяцев попросту не вывозят мусорные контейнеры. Люди вынуждены терпеть отвратительный запах, исходящий от помойки. На свалку постоянно приходят бездомные кошки, собаки, которые растаскивают мусор по округе. На куче отходов местные жители не раз видели крыс и мышей. Рядом со страшной свалкой находится детский сад № 56. Жители Красного села боятся, что бездомные животные могут испугать малышей.

По словам местных жителей, за вывоз мусорных контейнеров отвечают две конкурирующие компании: ЖКС № 3 и Финансовый Центр "ГЦКС". Петербуржцы не раз обращались к представителям двух контор, но в ответ получали только обещания.

"Люди звонили в компанию ГЦКС но они только обещают, и с ЖКС №3 такая же ситуация, вот постепенно Красное село обрастает не вывезенным мусором, " - рассказывает Михаил Т., местный житель.

То, что Красносельский район "обрастает" свалками, кажется правдой. По словам другого активиста, стихийных свалок в Красном Селе несколько: на улицах Юных Пионеров, Гвардейской и Лермонтова. Две компании борются между собой за право обслуживать район и других конкурентов "на свою территорию" не пускают, а мусорные кучи продолжают расти.

Корреспонденты Piter.TV пытались дозвониться до двух компаний. За три с половиной часа никто из сотрудников не подошел к телефонной трубке и в ЖКС № 3, и в Финансовом Центре "ГЦКС". Теперь понятно, почему никто из жильцов не может заставить представителей компании вывезти мусор - петербуржцы просто не могут связаться с ними.
Источник: ПитерТВ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

9-02-2018, 12:27
В Красном Селе обокрали пожилую женщину
24-03-2017, 09:31
Незаконная свалка
3-12-2015, 10:33
Трагедия в Красном Селе
7-11-2015, 14:12
Массовая авария в Красном Селе
25-08-2015, 00:06
Незаконная свалка с ртутью
15-08-2015, 13:52
Смертельное ДТП в Красном Селе

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
130
Вчера, 17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
194
7-08-2018, 10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
0
196
6-08-2018, 09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
0
211
2-08-2018, 09:59
В Красногвардейском районе в ДТП пострадал пешеход.
Наверх