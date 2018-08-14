Стихийная свалка появилась около детского сада в Красном Селе

В Красном Селе около детского сада № 56 образовалась огромная свалка. Об этом корреспондентам Piter.TV сообщили местные жители.

Стихийная свалка появилась около дома № 7 по улице Массальского. Возникла она при довольно банальных обстоятельствах: коммунальщики несколько недель, а то и месяцев попросту не вывозят мусорные контейнеры. Люди вынуждены терпеть отвратительный запах, исходящий от помойки. На свалку постоянно приходят бездомные кошки, собаки, которые растаскивают мусор по округе. На куче отходов местные жители не раз видели крыс и мышей. Рядом со страшной свалкой находится детский сад № 56. Жители Красного села боятся, что бездомные животные могут испугать малышей.

По словам местных жителей, за вывоз мусорных контейнеров отвечают две конкурирующие компании: ЖКС № 3 и Финансовый Центр "ГЦКС". Петербуржцы не раз обращались к представителям двух контор, но в ответ получали только обещания.

"Люди звонили в компанию ГЦКС но они только обещают, и с ЖКС №3 такая же ситуация, вот постепенно Красное село обрастает не вывезенным мусором, " - рассказывает Михаил Т., местный житель.

То, что Красносельский район "обрастает" свалками, кажется правдой. По словам другого активиста, стихийных свалок в Красном Селе несколько: на улицах Юных Пионеров, Гвардейской и Лермонтова. Две компании борются между собой за право обслуживать район и других конкурентов "на свою территорию" не пускают, а мусорные кучи продолжают расти.

Корреспонденты Piter.TV пытались дозвониться до двух компаний. За три с половиной часа никто из сотрудников не подошел к телефонной трубке и в ЖКС № 3, и в Финансовом Центре "ГЦКС". Теперь понятно, почему никто из жильцов не может заставить представителей компании вывезти мусор - петербуржцы просто не могут связаться с ними.