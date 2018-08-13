Новые первокурсники

«Питерец.ру» сообщает, что в этом году в вузы Северной столицы поступило около 27 тыс. человек. Речь идет о людях, которые будут учиться на бюджетной основе или очном отделении.

Важно отметить, что число желающих учиться именно в Петербурге продолжает расти. На этот раз было подано более 460 тыс. заявлений. Данный показатель примерно на 100 тыс. человек превышает количество поступающих в прошлом году.

Из них 69% являются иногородними выпускниками школ. Эта цифра остается неизменной на протяжении последних 2-3 лет. В среднем конкурс в вузах Петербурга составляет 13 человек на место. Он может отличаться в зависимости от конкретного учебного заведения. Желаем поступившим набраться сил перед новым учебным годом, чтобы потом ребята смогли достойно постигать азы выбранной профессии.