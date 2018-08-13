ента новостей

11:52
На путепроводе КАД над Шоссейной улицей перекроют две полосы движения
11:47
Международный open-air науки и технологий Geek Picnic
09:57
В Петербурге «карманники» обокрали двух иностранцев
08:11
Новые первокурсники
21:52
День удалений в чемпионате России
23:25
Евгений Марков лишил победы клуб Дмитрия Парфёнова
21:01
На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют два съезда
19:06
На развязке КАД с Московским шоссе на две недели полностью перекроют два съезда
13:30
В районе Финского залива пропала пожилая женщина
08:43
Доллар снова растет
23:31
Крах «Зенита» в Минске: виноват Лодыгин или Семак?
19:25
На КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса перекроют одну полосу движения
14:19
Внутренний двор Гостиного Двора откроют для фестиваля «Живые улицы»
14:11
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
10:06
На крыше Roof Place пройдет Театрально-Поэтический Баттл
10:00
В Петербурге задержали разбойника совершившего три разбойных нападения на магазины
09:54
В Ленобласти обнаружили повешенную женщину
07:46
Против курения
22:36
Максименко ещё не готов постоянно защищать ворота «Спартака»
22:03
Фёдор Смолов может перейти в «Локомотив»
21:14
На развязке с Таллинским шоссе перекроют по две полосы движения на внутреннем и внешнем кольце КАД
15:30
Музыкальный вечер в «Доме Романовых»
15:19
В Петергофе на пожаре погибла женщина
10:35
На Вантовом мосту до октября ограничат движение до двух полос по внешнему кольцу КАД
09:51
В регионе проводится проверка сообщений о пытках заключенных
09:20
В Ленобласти мигранта подозревают в сексуальном насилии над малолетней девочкой
07:12
Оппозиция объединяется
15:03
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют два съезда
12:04
В Центральном районе тушили пожар в гостинице
12:00
В Невском районе сгорела иномарка
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Новые первокурсники

Новые первокурсники

0
56
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
klerk.ru
Вузы Петербурга подвели итоги по поступлениям

«Питерец.ру» сообщает, что в этом году в вузы Северной столицы поступило около 27 тыс. человек. Речь идет о людях, которые будут учиться на бюджетной основе или очном отделении.

Важно отметить, что число желающих учиться именно в Петербурге продолжает расти. На этот раз было подано более 460 тыс. заявлений. Данный показатель примерно на 100 тыс. человек превышает количество поступающих в прошлом году.

Из них 69% являются иногородними выпускниками школ. Эта цифра остается неизменной на протяжении последних 2-3 лет. В среднем конкурс в вузах Петербурга составляет 13 человек на место. Он может отличаться в зависимости от конкретного учебного заведения. Желаем поступившим набраться сил перед новым учебным годом, чтобы потом ребята смогли достойно постигать азы выбранной профессии.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

13-06-2017, 10:03
Антикоррупционный митинг
20-08-2016, 09:49
Победа над смертностью?
7-04-2016, 10:54
Студенты и Смольный
22-03-2016, 11:40
Опять безработица
26-08-2015, 07:00
Число безработных Петербурга увеличится
12-08-2015, 08:44
Число иногородних абитуриентов растет

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
183
7-08-2018, 10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
0
183
6-08-2018, 09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
0
202
2-08-2018, 09:59
В Красногвардейском районе в ДТП пострадал пешеход.
0
256
24-07-2018, 14:39
Массовое ДТП на КАД
Наверх