На развязке КАД с Московским шоссе на две недели полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части с заменой гидроизоляции на транспортной развязке КАД на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») (км 76 внешнего кольца, км 65 внутреннего кольца) будут полностью перекрыты съезды № 4 и № 6.



«В период с 14 по 28 августа 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта въезды на внешнее кольцо КАД из Ленинградской области с Московского шоссе и из Санкт-Петербурга с Витебского проспекта » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения) .Генеральный подрядчик: АО «ВАД»ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.