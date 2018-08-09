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На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 10 августа 2018 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке баржебуксирного состава « РБ-20 » , малый ракетный корабль « Ураган » и « РБ Волчок » с максимальным высотным габаритом 25 метров , представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Технологическая разводка Ладожского моста производиться при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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