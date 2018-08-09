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» » Против курения

Против курения

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
wallpapercave.com
В Петербурге состоится акция против табакокурения

Борьба с курением – направление, которому уделяется в последние годы серьезное внимание. Здесь достаточно только вспомнить закон о запрете курения в общественных местах. Власти предпринимают серьезные усилия в борьбе против курения. Не остаются в стороне и активисты.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице пройдет специальная акция, направленная против этой пагубной привычки. Мероприятие состоится сегодня в Некрасовском сквере в 17 часов. Место будет поделено на зоны со специальными интерактивными площадками.

Основная цель акции – профилактика курения среди молодежи и подростков. Активисты расскажут о вреде курения, дадут советы, как победить эту вредную привычку, как не начать курить.
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