Борьба с курением – направление, которому уделяется в последние годы серьезное внимание. Здесь достаточно только вспомнить закон о запрете курения в общественных местах. Власти предпринимают серьезные усилия в борьбе против курения. Не остаются в стороне и активисты.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице пройдет специальная акция, направленная против этой пагубной привычки. Мероприятие состоится сегодня в Некрасовском сквере в 17 часов. Место будет поделено на зоны со специальными интерактивными площадками.

Основная цель акции – профилактика курения среди молодежи и подростков. Активисты расскажут о вреде курения, дадут советы, как победить эту вредную привычку, как не начать курить.