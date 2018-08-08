На развязке с Таллинским шоссе перекроют по две полосы движения на внутреннем и внешнем кольце КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее – КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части в районе транспортной развязки КАД на пересечении с автодорогой А-180 «Нарва» (Таллинское шоссе)(км 79+960 - км 80+700 внутреннего кольца, км 60+300 - км 61+040 внешнего кольца) будут перекрыты по две полосы движения на внутреннем и внешнем кольце КАД .

В период с 9 по 18 августа 2018 года будут поочередно перекрыты для движения автомобильного транспорта первая, вторая и третья полосы движения на внутреннем кольце КАД.

В период с 10 по 19 августа 2018 года будут поочередно перекрыты для движения автомобильного транспорта первая, вторая и третья полосы движения на внешнем кольце КАД.



«Работы будут производиться одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД с ограничением пропускной способности в два этапа. Вначале будут производиться работы на второй и третей полосе, затем на первой и второй. На данном участке дороги по три полосы движения в каждом направлении. На период перекрытия полос, по одной (в каждом направлении) оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения) .

«Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.