ента новостей

15:30
Музыкальный вечер в «Доме Романовых»
15:19
В Петергофе на пожаре погибла женщина
10:35
На Вантовом мосту до октября ограничат движение до двух полос по внешнему кольцу КАД
09:51
В регионе проводится проверка сообщений о пытках заключенных
09:20
В Ленобласти мигранта подозревают в сексуальном насилии над малолетней девочкой
07:12
Оппозиция объединяется
15:03
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют два съезда
12:04
В Центральном районе тушили пожар в гостинице
12:00
В Невском районе сгорела иномарка
11:44
Осторожно: Анатолий Пахомов
10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
07:06
Зарплата растет
23:42
Аксель Витсель перешёл в дортмундскую «Боруссию»
20:19
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Колтушским шоссе перекроют три полосы движения
13:28
Спектакль "Пила вино и хохотала"
13:27
В Выборгском районе из окна выпал трехлетний малыш
13:16
Моноспектакль актера Дмитрия Креминского «Письма двух полушарий»
13:11
Концерт «Полночь в Париже»
12:31
Трассу «Кола» перекроют в связи с технологической разводкой моста через Свирь
10:16
Контроль за ремонтом
09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
09:40
В Выборгском районе ликвидирован пожар
09:30
В Ольгино на пожаре погибли двое мужчин
22:49
«Оренбург» и «Ростов» выиграли свои матчи 5 августа
20:58
Почему эпоху «Великого Гэтсби» называют «золотые, или ревущие 20-е»
23:58
Олег Шатов снова стал одним из лидеров «Зенита»
00:02
Второй тур начался с ничьей «Динамо» и «Рубина»
19:50
ФК "Зенит" и СФЛ заключили соглашение
15:53
На трассе "Кола " разведут Ладожский мост
15:42
В Купчино закрыли подпольное казино
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » На Вантовом мосту до октября ограничат движение до двух полос по внешнему кольцу КАД

На Вантовом мосту до октября ограничат движение до двух полос по внешнему кольцу КАД

0
79
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
На Большом Обуховском мосту через реку Нева до октября ограничат движение до двух полос по внешнему кольцу КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с началом производства работ по замене деформационного шва на Большом Обуховском мосту через реку Нева ( вантовый мост ), на км 83 внешнего кольца КАД будут перекрыты две полосы движения.

«В период с 11 августа по 4 сентября 2018 года будет организовано перекрытие полосы безопасности, первой и второй полос движения, а с 5 сентября по 1 октября 2018 года перекрытие третьей и четвёртой полос. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части моста, затем на другой» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

2-08-2018, 15:30
На Вантовом мосту перекроют две полосы движения
30-07-2018, 20:12
На Вантовом мосту перекроют две полосы движения
20-09-2017, 14:34
До середины октября ограничат движение на КАД
28-06-2017, 08:38
Ограничение движения по внутреннему кольцу КАД
6-10-2016, 18:09
На Большом Обуховском мосту ограничат движение
2-09-2016, 10:24
На Вантовом мосту до начала октября ограничат движение

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
123
Вчера, 10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
0
135
6-08-2018, 09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
0
163
2-08-2018, 09:59
В Красногвардейском районе в ДТП пострадал пешеход.
0
226
24-07-2018, 14:39
Массовое ДТП на КАД
Наверх