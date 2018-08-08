На Вантовом мосту до октября ограничат движение до двух полос по внешнему кольцу КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с началом производства работ по замене деформационного шва на Большом Обуховском мосту через реку Нева ( вантовый мост ), на км 83 внешнего кольца КАД будут перекрыты две полосы движения.



«В период с 11 августа по 4 сентября 2018 года будет организовано перекрытие полосы безопасности, первой и второй полос движения, а с 5 сентября по 1 октября 2018 года перекрытие третьей и четвёртой полос. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.



«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части моста, затем на другой» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.