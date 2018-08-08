На Вантовом мосту до октября ограничат движение до двух полос по внешнему кольцу КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с началом производства работ по замене деформационного шва на Большом Обуховском мосту через реку Нева ( вантовый мост ), на км 83 внешнего кольца КАД будут перекрыты две полосы движения.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.