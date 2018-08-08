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В регионе проводится проверка сообщений о пытках заключенных

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
В УФСИН проводится проверка опубликованной в ряде СМИ информации о пытках заключённых

Управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти инициировало проверку по факту опубликования в СМИ сообщений о пытках заключённых, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"В настоящее время в УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится проверка опубликованной в ряде СМИ информации о нарушениях прав человека в местах лишения свободы", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил РИА Новости председатель Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга Александр Холодов, ряд членов региональной ОНК опубликовали в СМИ сообщения о пытках заключённых. Он сказал, что такая информация зачастую непроверенная, а в ряде случаев содержит ложные сведения.

По словам Холодова, во вторник он совместно с руководством регионального УФСИН принимал участие в поездке по ряду исправительных учреждений. Председатель ОНК сообщил, что лишь в одном из описанных в СМИ случаев заявитель подтвердил свои жалобы, однако при этом давал противоречивые показания, которые требуют проверки следственными органами. Во втором случае в деле заявителя было зафиксировано, что он поступил в учреждение УФСИН уже с травмами, что и подтвердилось в ходе опроса его самого и других свидетелей. Председатель ОНК подчеркнул, что системных пыток в учреждениях ФСИН Петербурга и Ленобласти точно нет.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.
Источник: РИА Новости
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