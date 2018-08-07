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» » Осторожно: Анатолий Пахомов

Осторожно: Анатолий Пахомов

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Рамблер.Новости
В настоящее время в городе-курорте Сочи идет массовое уничтожение института частной собственности.

В настоящее время в городе-курорте Сочи идет массовое уничтожение института частной собственности. Ею руководит мэр города Анатолий Пахомов. Что преследует администрация Пахомова? В Сочи арестованы несколько чиновников, проходят обыски. Дело касается обманутых дольщиков, которые заплатили за будущее жилье деньги, но стать его владельцем не могут. Под раздачу попадают и законопослушные застройщики, и нив чем не виновные граждане.

Федеральные СМИ, ярко рассказывающие об арестах и ужасах сочинских строек, не проверяют правдивость и достоверность информации. Этот факт возмущает дольщиков. Так произошло с телепередачей, показанной по новостному каналу Россия. Сообщения об экологической проблеме на Экокарте России, связанной с тем, что коммуникации новостроек в Сочи якобы не подключены к городской системе водоканала и водоотвода, а будут попадать в море, является неправдивой информацией. Никаких нарушений при строительстве новых многоэтажных домов в Сочи нет. Никакой экологической опасности новые дома в себе не несут. В связи с этим, адвокат Федор Трусов предъявил телекомпании ВГТРК иск о возмещении ущерба.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подал заявление в суд об аресте дома, расположенного по улице Белорусской, из-за якобы нарушений, допущенных при строительстве. Война между жителями города и администрацией – в полном разгаре. Дело дошло до суда. К какому решению придет председатель суда Александр Чернов?

Что стоит за действиями сочинской мэрии возмущенным обманутым дольщикам понятно: желание незаконного обогащения, сохранение власти, всего, что нажито “непосильным трудом”, уход от ответственности и произвол.

Источник - http://jour-control.ru/news/pahomov-dal-pahomov-vzyal-v-sochi-krushat-institut-chastnoy-sobstvennosti.html
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