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Колонна десантников прошла по центру Петербурга

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
Instagram
Десантники возложили цветы у вечного огня на Марсовом поле в память о погибших товарищах

Днем 2 августа, после полуденного выстрела пушки с Петропавловской крепости, колонна десантников прошла по центру Северной столицы – от Дворцовой площади до Марсова поля. У вечного огня состоялась минута молчания, после чего «голубые береты» возложили цветы в память о погибших товарищах.

В кругу десантников были и ветераны боевых действий, и молодые отцы с семьями. Никаких инцидентов зафиксировано не было. Основная программа Дня ВДВ состоится в парке 300-летия Петербурга, там пройдут концерты и различные соревнования.

Ранее петербургский «Водоканал» объявил, что фонтаны на Московской площади и у Адмиралтейства будут отключены, чтобы пьяные «голубые береты» не устраивали в них водные процедуры. Остальные фонтаны – в Парке 300-летия Петербурга, у Зимнего дворца и Казанского собора – будут работать в обычном режиме, но под пристальным наблюдением дежурных бригад.

Днем рождения ВДВ считается 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем подразделение из 12 человек впервые десантировалось на парашютах. В 2006 году президент России Владимир Путин подписал указ, которым официально объявил День ВДВ профессиональным праздником.
Источник: Санкт-Петербург.ру
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