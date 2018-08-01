В МЕГА Парке появится площадка для скейтеров

В МЕГА ПАРКЕ возле МЕГИ Дыбенко началось строительство первого в Санкт-Петербурге полноценного бетонного пула – классического элемента калифорнийских скейтпарков. Площадка откроется в конце августа.

Исполняется мечта всех скейтеров Санкт-Петербурга: до конца этого лета на территории МЕГА Парка появится настоящий боул – сухой бассейн из бетона, в котором можно будет выполнять самые экстремальные трюки.

Конфигурация скейтпарка у торгового центра МЕГА Дыбенко разработана бюро FKamps совместно с популярным брендом Vans. Площадка станет действительно особенной:

именно здесь впервые в России будет применен бетонный коупинг – элемент для выполнения трюков на грани по периметру чаши, а глубина чаши составит от 1,8 до 2,2 метра. На новой площадке для скейтеров также появятся специальные ограждения и набор легких, но интересных фигур для самых креативных райдеров.

Открытие скейт-площадки в МЕГА ПАРКЕ запланировано на конец августа, а это значит, что уже очень скоро все желающие смогут полюбоваться мастерством петербургских скейтеров на самых экстремальных виражах!