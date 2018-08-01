ента новостей

10:42
Китайская гостиница
23:18
ЦСКА потерял очки в Самаре, а «Локомотив» усилился Хёведесом
20:16
Студенты из Минска приехали восстанавливать Федоровский городок в Пушкине
14:11
В Ленобласти трое с топором напали на «Эльдорадо»
14:05
В Ленобласти ограничат транзит грузовиков через населенные пункты
13:37
Альпинист Гуков спасён пакистанскими военными
13:21
В Адмиралтейском районе горел автомобиль
13:09
На КАД между Рябовским шоссе и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
13:04
В Купчино ограблен салон связи
08:34
Второй этап
22:57
Драматичная ничья чемпиона России в Уфе
20:17
ККИ проигрывает незаконной торговле в Петербурге
20:16
Студенты Петербурга собирают виноград и персики
20:12
На Вантовом мосту перекроют две полосы движения
20:11
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют съезд
20:08
На КАД между Октябрьской набережной и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
12:54
В Ленобласти трехлетняя девочка погибла от удара током
08:10
«Посылка» для депутата
18:49
Трудная победа «Зенита» в Тюмени
18:24
Бортко и Вишневский выступили на митинге 28 июля
15:31
Реконструкция "Штурм Кёнигсберга" на День ВМФ
23:06
«Спартак» начал чемпионат с минимальной победы
12:50
ЦСКА стал победителем странного Суперкубка
00:38
«Весь этот джаз» на крыше клуба MOD
15:17
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
15:13
В День ВМФ «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн
15:09
Организаторов нелегальных экскурсий по крышам накажут рублём
11:38
Активисты ОНФ в Санкт-Петербурге провели рейд по ликвидации незаконной наружной рекламы
09:26
В Невском районе на пожаре погибли два человека
07:56
Серебро за свет
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Китайская гостиница

Китайская гостиница

0
0
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге может появиться гостиница в китайском стиле

Петербург пользуется огромной популярностью среди туристов. Большое количество иностранцев хотят посетить Северную столицу. Особую активность проявляют китайские туристы.

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве может появиться специальная гостиница, интерьер которой будет выполнен в китайском стиле. Данный проект обсуждался во время встречи заместителя губернатора Говорунова со своим пекинским коллегой Ян Бином. В ходе встречи обсуждались и другие вопросы относительно сотрудничества Петербурга и Пекина. Это касается машиностроения, высоких технологий, медицины и фармацевтики.

Обсуждался совместный проект легкорельсового трамвая и другие важные вопросы. Власти Петербурга активно сотрудничают с представителями Поднебесной.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

16-04-2016, 11:10
Обмен опытом
3-02-2017, 10:05
Новое метро
3-03-2017, 10:35
Сотрудничество с Поднебесной
24-05-2018, 08:48
Туристы из Китая
18-04-2017, 08:32
Стажировка в Петербурге
24-08-2015, 08:41
Туристам из Европы на смену пришли туристы из Китая

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
180
24-07-2018, 14:39
Массовое ДТП на КАД
0
282
9-07-2018, 12:01
В ДТП в Московском районе пострадали три человека
0
304
9-07-2018, 11:56
В Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист
0
298
5-07-2018, 09:11
В Петербурге пьяный водитель въехал в дом
Наверх