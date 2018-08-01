Китайская гостиница

Петербург пользуется огромной популярностью среди туристов. Большое количество иностранцев хотят посетить Северную столицу. Особую активность проявляют китайские туристы.

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве может появиться специальная гостиница, интерьер которой будет выполнен в китайском стиле. Данный проект обсуждался во время встречи заместителя губернатора Говорунова со своим пекинским коллегой Ян Бином. В ходе встречи обсуждались и другие вопросы относительно сотрудничества Петербурга и Пекина. Это касается машиностроения, высоких технологий, медицины и фармацевтики.

Обсуждался совместный проект легкорельсового трамвая и другие важные вопросы. Власти Петербурга активно сотрудничают с представителями Поднебесной.