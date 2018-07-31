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В Ленобласти ограничат транзит грузовиков через населенные пункты

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
Ленинградская область ограничивает транзит грузовых автомобилей через населенные пункты, расположенные вблизи региональных дорог.

ГКУ «Ленавтодор» вводит постоянный запрет проезда тяжелых машин по девятикилометровой областной трассе «Гурлево — Керстово» в Кингисеппском районе. Таким образом, большегрузы будут вынуждены объезжать деревни Саккало, Валья, Раговицы, Кикерицы, Керстово и Коммунар. Для заблаговременного предупреждения водителей на федеральной трассе А180 «Нарва» и «Подъезд к торговому порту Усть-Луга» устанавливаются информационные щиты.

Объезд также организован по федеральной дороге А180 «Нарва» и «Подъезд к торговому порту Усть-Луга». Перепробег грузовиков не превысит 5 километров.

Запрет транзита большегрузов повысит безопасность дорожного движения, благотворно повлияет на экологию и значительно уменьшит уровень шума в населенных пунктах.

В Ленобласти ограничат транзит грузовиков через населенные пункты

Справка

Ранее дорожным комитетом Ленинградской области на все лето был ограничен проезд большегрузного транспорта по 23 региональным трассам с 15.00 пятницы до 00.00 воскресенья. Это сделано для улучшения пропускной способности дорог в течение дачного сезона.
Источник: Администрация Ленобласти
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