Альпинист Гуков спасён пакистанскими военными

Петербуржец Александр Гуков в связке ещё с одним покорителем гор Сергеем Глазуновым пытались взойти на гору Латак – 1 (высота 7145 км). Но произошла трагедия: Глазунов сорвался и погиб, а Гуков остался без снаряжения.

Изначально в экспедиции было больше альпинистов: маршрут, который стоил жизни Глазунову, был неизученным. Но суровые погодные условия внесли коррективы. Из-за камнепада назад вернулись трое, а Гуков и Глазунов попали под штормовой ветер и снег. СМИ цитируют решение Гукова идти вдвоём от 15 июля:

«Берём еды на пять дней и уходим в отрыв.»

Альпинистам удалось преодолеть высоту в 6,5 км, после чего Глазунов сорвался со скалы. Необходимого для самостоятельного спуска снаряжения у Гукова не было. Хороший шанс эвакуировать его спасатели упустили 25 июля: Гуков находился на безопасном гребне, но вертолёты запоздали с вылетом. А после этого погода стала «нелётной». Неделю Гукову пришлось без еды провести в ожидании спасателей.

«Питерец.ру» обратил внимание, что Гуков вместе с ещё двумя петербургскими альпинистами пытался покорить северный маршрут на гору Латок – 1 в прошлом году.