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Студенты Петербурга собирают виноград и персики

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Студенты больше не ездят собирать картошку. Они собирают виноград и персики

В Петербурге существуют 3 студенческих сельскохозяйственных отряда. 100 молодых ребят и девушек выезжает на южные курорты России заработать и отдохнуть.

Молодежь собирает фрукты, греется под жарким солнцем, купается в море и покоряет вершины гор. Чаще всего ребят привлекают к подвязке винограда и его сбору, а также сбору нектаринов, яблок и персиков. Студентам разрешается понемногу подъедать виноград, и бойцы отрядов уверяют, что он очень разнообразен в плане сортов и вкусов. За месяц студент может заработать от 15 до 20 тысяч рублей.

Студенческий сельскохозяйственный отряд «Колосс» отправился в город Геленджик Краснодарского края.

Бойцы и кандидаты отряда «ЦЕЗАРЬ» покоряют сады Кубани (г. Славянск).

24 студента Политехнического университета из отряда «Джанго» традиционно работают в солнечном Крыму. Рассказывает Денис Конин, боец отряда: «Мы сейчас едем в Балаклаву. Едем на два месяца. Жить будем в общежитиях, которые предоставит работодатель. Будем, в основном подвязывать виноград, заниматься его сбором, а может нас еще чем удивят. Крымская романтика, конечно, зашкаливает, под шикарным звездным небом на берегу моря, а рядом еще и костер с песнями под гитару. Даже представить не могу, что может быть лучше этого».

Справочно:

Первые упоминания о студенческих отрядах в Санкт-Петербурге датируются 1948 годом, когда 330 студентов Политехнического института выехали на строительство Алакусской гидроэлектростанции. Через год подобную практику поддержал Ленинградский электротехнический институт имени В.И.Ульянова-Ленина. Санкт-Петербург – единственный город в России, где движение студенческих отрядов не прерывало существование.

Сегодня в Северной столице насчитывается более 100 трудовых отрядов по 10 направлениям: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, медицинские, археологические, транспортные, отряды проводников, экологов и энергетиков. Всего более 3000 человек.
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