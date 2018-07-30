На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой «Ольгино-Симоногонт» (км 99 внутреннего кольца, км 42 внешнего кольца) будет полностью перекрыт в течение шести часов съезд № 1-1.



«В период с 23:00 30 июля до 5:00 31 июля 2018 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения) .

«Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.