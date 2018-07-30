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ККИ проигрывает незаконной торговле в Петербурге

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Автор: demidov
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Фото:
vk.com
Пока центр города постепенно освобождается он нелегальной торговли, на окраинах это явление приобрело массовый характер.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провёл очередной рейд по зачистке центра города. На этот раз были демонтированы два тента в виде футбольных мячей в Александровском саду и на Большой Морской улице. Как стало известно, разрешение на их установку действовало до 16 июля. Кроме того, в ходе рейда были снесены киоски с кофе St. Bean на стрелке Васильевского острова, которые, как пояснили в ведомстве, работали незаконно.
Спальными районами Петербурга приходится заниматься полицейским. 27 июля стражи порядка инспектировали торговые точки в Выборгском районе. Так, в ходе рейда из парка «Сосновка» были убраны несколько лотков с фаст-фудом и мороженым, а на проспекте Тореза, 9 была закрыта «Шаверма». Как стало известно, ККИ проигнорировал информацию полиции о незаконных торговых объектах в районе.
Стоит напомнить, что накануне мундиаля ККИ уже устраивал в центре Петербурга массовые проверки, что привело тогда к сносу нескольких террас и веранд отдельных заведений. В частности, сотрудники комитета «прошлись» по «ресторанной» улице Рубинштейна, а также по Итальянской и набережной канала Грибоедова.
Подобные рейды уже давно вызвали сомнения и возмущение у рестораторов. Ещё какое-то время назад многие из них на совершенно законных основаниях получали разрешения на установку объектов. Причём месяц назад о целесообразности действий ККИ задумались и в Смольном. Из-за сноса террас и закрытия ресторанов город теряет средства, которые предприниматели перечисляют в бюджет в виде налогов.
По мнению экспертов, не исключено, что для городских властей стал очевиден конфликт между ККИ и предпринимателями. Кроме того, эффективность работы комитета находится под большим сомнением. В частности, в семи районах Петербурга нелегальная торговля носит массовый характер, но внимание чиновников все лето было сосредоточено исключительно на центральных улицах города.
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