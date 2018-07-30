ККИ проигрывает незаконной торговле в Петербурге

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провёл очередной рейд по зачистке центра города. На этот раз были демонтированы два тента в виде футбольных мячей в Александровском саду и на Большой Морской улице. Как стало известно, разрешение на их установку действовало до 16 июля. Кроме того, в ходе рейда были снесены киоски с кофе St. Bean на стрелке Васильевского острова, которые, как пояснили в ведомстве, работали незаконно.

Спальными районами Петербурга приходится заниматься полицейским. 27 июля стражи порядка инспектировали торговые точки в Выборгском районе. Так, в ходе рейда из парка «Сосновка» были убраны несколько лотков с фаст-фудом и мороженым, а на проспекте Тореза, 9 была закрыта «Шаверма». Как стало известно, ККИ проигнорировал информацию полиции о незаконных торговых объектах в районе.

Стоит напомнить, что накануне мундиаля ККИ уже устраивал в центре Петербурга массовые проверки , что привело тогда к сносу нескольких террас и веранд отдельных заведений. В частности, сотрудники комитета «прошлись» по «ресторанной» улице Рубинштейна, а также по Итальянской и набережной канала Грибоедова.

Подобные рейды уже давно вызвали сомнения и возмущение у рестораторов. Ещё какое-то время назад многие из них на совершенно законных основаниях получали разрешения на установку объектов. Причём месяц назад о целесообразности действий ККИ задумались и в Смольном. Из-за сноса террас и закрытия ресторанов город теряет средства, которые предприниматели перечисляют в бюджет в виде налогов.

По мнению экспертов, не исключено, что для городских властей стал очевиден конфликт между ККИ и предпринимателями. Кроме того, эффективность работы комитета находится под большим сомнением. В частности, в семи районах Петербурга нелегальная торговля носит массовый характер, но внимание чиновников все лето было сосредоточено исключительно на центральных улицах города.