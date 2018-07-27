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В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает о том, что в Токсовском тоннеле в составе федеральной трассы А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (далее — КАД) (внутреннее кольцо КАД км 31+433 — транспортная развязка КАД на пересечении с а/д «Санкт-Петербург — Матокса») изменится схема движения автомобильного транспорта.

«В период с 23:30 27 июля до 15:00 28 июля 2018 года движение транспорта по направлению из Санкт-Петербурга в сторону Ленинградской области будет осуществляться по одной полосе по Южному транспортному отсеку, из Ленинградской области в сторону Санкт-Петербурга по одной полосе по Северному транспортному отсеку. С 15:00 28 июля 2018 года движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по Южному транспортному отсеку в обе стороны. По одной полосе в каждом направлении » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Карст».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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