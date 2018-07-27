В День ВМФ «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн

В честь Дня Военно-морского флота специалисты ГРО «ПетербургГаз» зажгут огни на Ростральных колоннах. Факелы зажгутся 29 июля в 10:40, после праздничного выстрела пушки Петропавловской крепости, и будут гореть до 14:00. С 22:00 до 23:30 петербуржцы и гости города смогут вновь полюбоваться пламенем колонн. В акватории Невы по традиции пройдет военно-морской парад, на Дворцовой площади состоится концерт. Торжество завершит праздничный салют.

На генеральной репетиции мероприятия газовики проверили, как работает система розжига, и произвели тестовое зажжение факелов.

Городская газовая служба следит за надежным газоснабжением выдающегося потребителя уже 61 год: газовое пламя на Ростральных колоннах впервые зажглось 23 июня 1957 года.

ГРО газогорелочных устройств колонн. В 2011 году по заказу ГРО «ПетербургГаз» выполнена комплексная реставрация памятника, реконструировано газовое оборудование. Огни загораются несколько раз в году, в дни городских и всероссийских праздников и по особым случаям.