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Организаторов нелегальных экскурсий по крышам накажут рублём

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Организаторов нелегальных экскурсий по крышам Петербурга накажут рублём

В Законодательное Собрание Петербурга внесён проект закона, предусматривающий наказание для экскурсоводов, устраивающих нелегальные прогулки по крышам. Соответствующие поправки предлагается внести в городской закон об административных правонарушениях.

Как сообщил автор документа Денис Четырбок, за несанкционированный бизнес по организации подобных развлечений будет грозить штраф: для обычных граждан он составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, а для фирм и компаний – от 50 до 200 тысяч рублей.

«Нелегальные прогулки по нашим крышам стали целой индустрией. Предложений подняться на высотные объекты – масса. Туристов повсеместно зазывают на улицах, тротуары и асфальт буквально исписаны рекламными объявлениями, а интернет-поисковик на запрос «Экскурсии по крышам Петербурга» выдаёт сотни тысяч ответов. Разумеется, у большинства организаторов таких прогулок разрешений на проведение подобных мероприятий нет. Руферы-экскурсоводы, без труда превратившие своё хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей», – пояснил Денис Четырбок.

Депутат добавил, что легальные экскурсии, которые согласованы с надзорными органами и проводятся при поддержке МЧС, запрещены в Петербурге не будут. По словам Четырбока, предложенные меры – это лишь первый шаг в предстоящей комплексной работе по борьбе с руфингом, анонсированной в конце мая этого года. В ближайшее время в Законодательном Собрании планируют разработать проект федеральной инициативы, которая существенно повысит штраф для любителей крыш.
Источник: Комитет по законодательству
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