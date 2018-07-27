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Активисты ОНФ в Санкт-Петербурге провели рейд по ликвидации незаконной наружной рекламы

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Автор: ОНФ в Санкт-Петербурге
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Фото:
ОНФ в Санкт-Петербурге
Активисты ОНФ в Санкт-Петербурге провели рейд по ликвидации незаконной наружной рекламы

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, совместно с представителями комитета по благоустройству Санкт-Петербурга провели рейд по ликвидации незаконной наружной рекламы. В рамках мероприятия общественники приняли участие в очистке городских дорожных ограждений, павильонов остановок общественного транспорта и асфальта от незаконной наружной бумажной рекламы и граффити. Такие рейды в настоящий момент проходят во всех районах города.
В ходе мероприятия представители комитета продемонстрировали активистам Народного фронта, как в настоящий момент в Санкт-Петербурге организован комплекс мероприятий по предупреждению случаев нанесения несанкционированной рекламы.
Кроме того, активисты ОНФ по обращениям петербуржцев протестировали специальное антивандальное покрытие, нанесенное на водостоки и светофоры. Жители жаловались в региональное отделение ОНФ на некачественные поверхности, утверждая, что они не спасают остановки от вандалов. Однако результаты выездного мониторинга ОНФ показали, что подобное покрытие не позволяет приклеивать листовки и стикеры на клей или скотч.
Активисты Народного фронта в Петербурге подчеркнули, что мероприятие прошло в рамках реализации перечня общественных предложений, которые эксперты ОНФ передали губернатору Санкт-Петербурга по итогам региональной конференции в 2017 г. В частности, эксперты Народного фронта инициировали создание дополнительного комплекса мер для систематического и своевременного очищения городских улиц от несанкционированной рекламы (наружной, бумажной и рекламы на асфальте), которая портит вид Северной столицы.

«Проблемой незаконной рекламы активисты ОНФ занимаются с 2017 г. Так, в прошлом году по многочисленным обращениям граждан активисты ОНФ провели серию мониторингов наружной рекламы на фасадах домов в спальных районах города. Санкт-Петербург – визитная карточка нашей страны. У нас богатая и красивая архитектура, большое количество памятников, замечательные парки и скверы. Однако подобная реклама, расклеенная на столбах и остановках, портит внешний вид нашего замечательного города. Проведение подобных рейдов по очистке города от незаконной рекламы должно благоприятно сказаться на убранстве Петербурга. Активисты Народного фронта принимают активное участие в очистке остановок, столбов и водосточных труб от объявлений», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

Он добавил, что необходимо не только регулярно проводить подобную очистку, но и повышать социальную ответственность граждан, и рекламодатели, и расклейщики объявлений должны понимать, что их деятельность вредит городу.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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