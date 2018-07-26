В Красногвардейском районе задержан пьяный водитель

В ночь на 25 июля в Красногвардейском районе Петербурга задержали любителя «пьяной езды». Мужчина выехал навстречу машине вневедомственной охраны на участке с односторонним движением.

Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, минувшей ночью наряд вневедомственной охраны, патрулируя улицы, двигался по дороге с односторонним движением, когда у дома 21, корпус 2, по Ириновскому проспекту им навстречу выехал микроавтобус Fiat Ducato.

Нарушителя задержали. Помимо езды по встречной полосе, мужчина, сидевший за рулем автомашины «Фиат», явно был пьян. На место вызвали сотрудников ДПС, которым и вручили задержанного водителя. Он действительно оказался в сосотоянии алкогольного опьянения. А при проверке по базе выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

По факту произошедшего ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.