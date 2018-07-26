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» » Георгий Полтавченко посетил оборонно-патриотические сборы

Георгий Полтавченко посетил оборонно-патриотические сборы

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
gov.spb.ru
На прошлой неделе Губернатор посетил оборонно-патриотические сборы в поселке Саперное Приозерского района Ленобласти

На территории воинской части Западного военного округа в п. Саперное (Ленинградская область) проходят очередные летние Оборонно-патриотические сборы. Сегодня здесь состоялось торжественное открытие третьей смены.

В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель командующего войсками ЗВО Юрий Евтушенко и председатель петербургского Совета ветеранов Василий Волобуев.

Георгий Полтавченко отметил, что сборы дают возможность молодым людям почувствовать себя защитниками Отечества, понять важность таких слов и понятий как "патриотизм" и "Родина".

Почетные гости ответили на вопросы участников сборов. Юных петербуржцев интересовали возможности для занятий спортом, поступления в профессиональные учебные учреждения, службы в Вооруженных Силах.

Сборы организованы Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями совместно с командованием ЗВО и общероссийским спортивным движением "Сильная Россия". Их программа ориентирована на трудных подростков, несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений. Она включает в себя спортивные тренировки, лекции, боевую подготовку, встречи с известными спортсменами и общественными деятелями. Всего за 4 смены в сборах примут участие 352 петербуржца в возрасте от 14 до 19 лет.
Источник: Администрация Петербурга
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