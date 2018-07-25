Вывоз опасных отходов

Обнаружение и утилизация опасных отходов – важное направление экологической деятельности. Сегодня уделяется серьезное внимание вопросам экологии. Данная тенденция характерна и для Петербурга.

«Питерец.ру» сообщает, что сотрудники ГУП «Экострой» в течение прошлой недели обнаружили 65 кг опасных отходов. Это 60 кг опасных реактивов и 19 ртутных термометров. Эти отходы были найдены на ул. Гороховой. Экологи проверили содержание ртути в воздухе. По данным специалистов, градусники были разбиты по 14 адресам. Ртутные термометры представляют собой особую опасность, когда оказываются разбитыми. Потому с ними нужно быть предельно осторожными.

Стоит также отметить, что из акваторий Петербурга было удалено 64 м3 мусора. Это внушительные цифры, которые показывают, насколько загрязненными становятся водоемы.