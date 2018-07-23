После вмешательства ОНФ в Санкт-Петербурге завершается строительство новой школы

После вмешательства экспертов Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, в Санкт-Петербурге завершается строительство новой школы во Фрунзенском районе Северной столицы. Общественники зафиксировали готовность объекта по итогам выездного совещания. Новое здание общеобразовательной школы, расположенной на Малой Бухарестской улице, восточнее дома 10 в квартале 31, рассчитано на 550 мест. В ближайшее время здание должно сменить строительный адрес на юридический – улица Димитрова, 39, корпус 4.

Эксперты ОНФ отметили, что строительство ведется в рамках исполнения предложений Народного фронта, которые общественники передали губернатору Северной столицы после региональной конференции ОНФ в 2017 г. Инициатива была разработана по результатам серии мониторингов ОНФ, а также опросов граждан, которые выявили проблему с выбором мест для детей в государственных бюджетных общеобразовательных и дошкольных учреждениях в отдельных районах Санкт-Петербурга, особенно в кварталах массовой застройки. Активисты ОНФ предложили принять меры по завершению строительства и введению в эксплуатацию недостроенных школ и детских садов на территории Санкт-Петербурга.

До начала нового учебного года планируется ускорить достройку еще нескольких образовательных учреждений в Санкт-Петербурге.

«Образование – одна из приоритетных задач в перечне национальных программ и проектов согласно новому «майскому указу» главы государства. Активисты ОНФ выяснили, что в прошлом году строительство целого ряда социальных объектов, ввод в эксплуатацию которых планировался на 2017 г., было задержано. В список попали 13 образовательных учреждений, в том числе новые школы в муниципальном образовании Шувалово-Озерки, на землях предприятия «Ручьи», на Кондратьевском проспекте, в Металлострое и Шушарах. Кроме того, в прошлом году задержали ввод в эксплуатацию детских садов. В частности, в западной части Васильевского острова, на Пискаревском и Ленинском проспектах, улице Кораблестроителей», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов.

Важно не допустить создания очередей из-за недостаточного количества мест в существующих детских садах и школах, поэтому необходимо скорейшее завершение строительства и ввод в эксплуатацию оставшихся объектов, добавил он.[img=left]https://onf.ru/sites/default/files/styles/new_fotog_in_node/public/node_gallery/sankt-peterburg_posle_vmeshatelstva_onf_v_sankt-peterburge_zavershayut_stroitelstvo_novoy_shkoly_3.jpeg?itok=7lUZv4Ra[/img]