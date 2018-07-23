Рядом с «Лахта центром» появится большой поликлинический комплекс

Напомним, что городская администрация довольно долго сомневалась, что отыщет подходящее место для возведения поликлинического комплекса. Под вопросом также оставалось решение о присвоении стратегического статуса проекту «Мать и дитя», что могло бы помочь ему в получении дополнительных денежных средств. На данный момент группа компаний «Мать и дитя» готова вложить в строительство только 1,5 млрд рублей, остальные 2 млрд рублей застройщики собираются взять в кредит у ВТБ.

В апреле 2018 года на инвестиционном совете при губернаторе Санкт-Петербурга было принято постановление: в течение месяца соответствующие инстанции должны определиться с выбором подходящего местоположения, чтобы проект стартовал уже в ближайшее время.

Как сообщала ранее заместитель гендиректора группы компаний «Мать и дитя» Наталья Якунина, проект, стоимость которого эксперты оценили в 3,5 млрд рублей, должен быть реализован в два этапа. Первый этап включает в себя постройку амбулаторно-поликлинического комплекса в Приморском районе, на пересечении Лахтинского проспекта и Петровской аллеи, общей площадью 6,5 тыс. кв. м. Второй этап – возведение многофункционального стационара, созданный для оказания медицинской помощи по нескольким направлениям, а также диагностику развития плода и наследственных заболеваний. Как отмечает, Наталья Якунина, инновационный подход позволит существенно снизить риск летального исхода во время родов.



На Приморский район Санкт-Петербурга выбор Госстройнадзора пал не случайно. Инфраструктура района стремительно развивается, поэтому количество жителей с каждым годом только растёт. Молодые семьи, учитывая благоприятную экологическую обстановку, наличие множества торговых центров и близость к КАД, часто покупают жильё в данной локации. Популярностью пользуются, например, жилой комплекс «Лахта Парк» и ЖК Legenda , ведь вокруг много парков, Юнтоловский заказник и Лахтинский залив, а поблизости расположено много школ и детских садов, что для большинства молодых петербуржцев является приоритетным фактором.

В связи с возросшей популярностью Приморского района, постройка поликлинического комплекса является вынужденной мерой. Благодаря широкому спектру услуг и наличию опытных специалистов, жители окрестных кварталов смогут избежать длинных очередей и получить квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом.