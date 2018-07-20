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В Токсовском тоннеле Санкт-Петербурга введут реверсивное движение

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
В Токсовском тоннеле Санкт-Петербурга введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает о том, что в ночь с 21 июля на 22 июля 2018 года в Токсовском тоннеле в составе федеральной трассы А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (далее — КАД) будет введено реверсивное движение.
С 00:00 до 06:00 22 июля 2018 года в Токсовском тоннеле (внутреннее кольцо КАД км 31+433 — транспортная развязка КАД на пересечении с а/д «Санкт-Петербург — Матокса») будет выполняться комплекс работ по приведению северного транспортного отсека в транспортно-эксплуатационное состояние.

«На время производства работ в тоннеле будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием, введено ограничение скорости дорожного движения до 40 км/ч. На участке установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, будет смонтирована световая сигнализация » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Карст».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Напомним, в настоящее время подрядная организация ООО «Карст» в рамках заключенного государственного контракта выполняет работы по ремонту Токсовского тоннеля, которые должны завершиться 1 декабря 2018 года. В период работ одна половина тоннеля по направлению в Ленинградскую область закрыта. Движение транспорта организовано по второй половине тоннеля по двум полосам (по одной полосе в каждом направлении).
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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