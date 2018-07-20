Активисты ОНФ проводят мониторинг детских оздоровительных лагерей Санкт-Петербурга

Активисты Общероссийского народного фронта проводят мониторинг детских оздоровительных лагерей (ДОЛ), во время которого проверяют безопасность отдыха, соответствие санитарным нормам, состояние игрового оборудования, наличие условий для пребывания детей с особенностями здоровья в Санкт-Петербурге.
Эксперты ОНФ опросили более 200 родителей, чьи дети отдохнули в детских оздоровительных и образовательных лагерях в первую смену. Во время опроса родители отметили хорошее качество игрового оборудования на детских и спортивных площадках, а вот качество питания, а также материально-техническую базу спальных корпусов оценили на «3». Взрослые отметили и отсутствие противомоскитных сеток. На вопрос: что бы вы хотели изменить в работе детского лагеря, 70% родителей предложили улучшить условия проживания детей в лагерях, 30% хотели бы усилить образовательную программу, в частности языковую, а также добавить спортивные программы по укреплению здоровья.
В рамках мониторинга общественники проверили в том числе ДОЛ «Пионер» и ДОЛ «Горизонт», а также ЗЦДЮТ «Зеркальный». В первых двух, помимо отремонтированных корпусов, активисты ОНФ отметили функционал спортивных площадок, разнообразие кружков. Кроме того, в «Пионере» строят всесезонный бассейн, а в «Горизонте» уже перешли на раздельный сбор мусора. В «Зеркальном», где круглый год тренируются, репетируют участники детских творческих, спортивных коллективов и петербургские школьники, безопасность на территории обеспечивает многоступенчатая система видеонаблюдения, работает wi-fi, но главное, по мнению общественников, разработана солидная методическая база, которую необходимо внедрять для полноценного образования, просвещения и воспитания подрастающего поколения.
Итоги мониторинга активисты ОНФ подведут 23 июля. В летний период 2018 г. за счет средств бюджета Санкт-Петербурга планируется обеспечить отдых и оздоровление 134 тыс. 920 человек.