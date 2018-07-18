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» » На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда

На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом (км 70 внутреннего кольца, км 71 внешнего кольца) будут полностью перекрыты в течение восьми часов два съезда.

«В период с 22:00 18 июля до 6:00 19 июля 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с улицы Предпортовой на внешнее кольцо КАД и Дачный проспект » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения) .
Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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