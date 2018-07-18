На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом (км 70 внутреннего кольца, км 71 внешнего кольца) будут полностью перекрыты в течение восьми часов два съезда.



«В период с 22:00 18 июля до 6:00 19 июля 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с улицы Предпортовой на внешнее кольцо КАД и Дачный проспект » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения) .Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.