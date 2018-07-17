ОНФ в Петербурге добивается улучшения экологической обстановки в акватории и на берегу Суздальских озер

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, провели в Санкт-Петербурге мониторинг состояния акватории и береговой линии Суздальских озер. Общественная проверка организована по многочисленным обращениям граждан, которые отметили на интерактивной карте свалок ОНФ скопления мусора на берегу озер, а также пожаловались на то, что отдыхающие оставляют после себя бутылки, пакеты, пластиковую посуду и другие отходы, которые и попадают в воду.

Во время мониторинга наличие большого количества мусора, разбросанного на береговой линии Суздальских озер, подтвердилось. Внимание активистов Народного фронта привлекли следы от несанкционированных кострищ в непосредственной близости от деревьев, очевидно, оставленных отдыхающими. Общественники обратились в профильные ведомства Санкт-Петербурга с просьбой ликвидировать выявленные скопления мусора.

Мониторинг состояния водных объектов и береговых линий проводился общественниками в рамках работы над предложениями по формированию новых национальных проектов, куда в том числе входит большой блок по экологии.

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта представили антирейтинг городов по количеству выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных пунктов. Антирейтинг возглавил Тобольск (Тюменская область). Далее следуют Чебоксары, Первоуральск (Свердловская область), Вязьма (Смоленская область), Бологое (Тверская область), Кизляр (Республика Дагестан), Минеральные Воды и Кисловодск (Ставропольский край), Канск (Красноярский край), Саратов. Санкт-Петербург в список худших городов по эффективности устранения свалок не попал.

Активисты ОНФ в Санкт-Петербурге отметили, что занимаются проблемой загрязнения акваторий и береговых линий с 2017 г. Прошлым летом общественники обнаружили большое количество мусора в водных объектах в Петроградском, Приморском, Красногвардейском районах города. Кроме того, общественники вместе с членами команды «Молодежки ОНФ» и профессиональными дайверами опускались на дно Дудергофского озера для очистки его от мусора. По итогам проверок мусор в водоемах был ликвидирован.

«Суздальские озера – излюбленное место для отдыха горожан. Жители и гости Петербурга загорают на пляжах, купаются в озерах, устраивают пикники. Кроме того, на берегах озер часто можно увидеть рыбаков, с увлечением ловящих рыбу. Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин отметил, что необходимо существенно повысить качество питьевой воды, а в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» экология определена одним из приоритетных направлений для развития страны. В нашем городе, как и по всей стране, вопросы экологии, в том числе качества воды, стоят очень остро. Очень важно, чтобы у петербуржцев появилась возможность купаться в чистой воде и отдыхать на чистых пляжах. Важно помнить, что благоприятная экологическая обстановка зависит от каждого конкретного человека», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Александр Холодов.