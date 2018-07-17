ента новостей

10:56
Романтический и нежный концерт «В ритме вальса»
10:46
Незабываемое выступление от Violin Valentï
10:41
В Колпино из окна выпал ребенок
10:38
В Калининском районе на пожаре погиб подросток
10:31
ОНФ в Петербурге добивается улучшения экологической обстановки в акватории и на берегу Суздальских озер
23:46
Игорь Оноков покинул баскетбольный «Зенит»
19:30
Цикл лекций «Русский стиль» в Музее Фаберже
16:49
Команда Петербургского политеха стала победителем Конкурса на поддержку социально значимых инициатив
12:41
В Петроградском районе ребенок выпал из окна
12:33
В Петербурге ведут борьбу с несанкционированными свалками
12:08
На трассе "Кола " вновь разведут Ладожский мост
09:55
Красногвардейском районе пенсионерка купила БАДы за 290 тысяч рублей
09:50
В Финский залив прибыл отряд кораблей Северного флота для участия в параде
20:57
Модрич, Мбаппе, Кейн и Куртуа получили индивидуальные награды чемпионата
20:40
Франция победила Хорватию в очень результативном финале
21:53
Бельгия переиграла Англию в Санкт-Петербурге со счётом 2:0
23:49
Изнер снова стал соавтором рекордного матча на Уимблдоне
19:35
Профильное фармацевтическое образование дает высокую вероятность последующего трудоустройства для выпускников
17:14
«Зенит» 29 июля сыграет с «Енисеем» на «Геологе»
13:03
Вечер памяти Алексея Германа
12:53
Почетный донор из Петербурга стал героем недели по версии проекта «Гордость России»
12:38
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
09:42
Концерт в честь 30-летия группы «Король и Шут»
09:35
В Красносельском районе Петербурга в автомашине скорой умер младенец
08:05
Замена автобусов
12:03
Спектакль “Довлатов. Пять углов” на крыше отеля Введенский
12:00
На крыше Roof Cinema покажут легендарный фильм "Исчезнувшая"
11:47
На КАД полностью перекроют два съезда
11:44
В Финском заливе прошла первая тренировка ВМФ перед военно-морским парадом
11:39
В Петербурге девушка выпала с 9-го этажа
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » ОНФ в Петербурге добивается улучшения экологической обстановки в акватории и на берегу Суздальских озер

ОНФ в Петербурге добивается улучшения экологической обстановки в акватории и на берегу Суздальских озер

0
55
Автор: ОНФ в Санкт-Петербурге
0
Фото:
ОНФ в Петербурге
Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, провели в Санкт-Петербурге мониторинг состояния

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, провели в Санкт-Петербурге мониторинг состояния акватории и береговой линии Суздальских озер. Общественная проверка организована по многочисленным обращениям граждан, которые отметили на интерактивной карте свалок ОНФ скопления мусора на берегу озер, а также пожаловались на то, что отдыхающие оставляют после себя бутылки, пакеты, пластиковую посуду и другие отходы, которые и попадают в воду.
Во время мониторинга наличие большого количества мусора, разбросанного на береговой линии Суздальских озер, подтвердилось. Внимание активистов Народного фронта привлекли следы от несанкционированных кострищ в непосредственной близости от деревьев, очевидно, оставленных отдыхающими. Общественники обратились в профильные ведомства Санкт-Петербурга с просьбой ликвидировать выявленные скопления мусора.
Мониторинг состояния водных объектов и береговых линий проводился общественниками в рамках работы над предложениями по формированию новых национальных проектов, куда в том числе входит большой блок по экологии.
Ранее эксперты Общероссийского народного фронта представили антирейтинг городов по количеству выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных пунктов. Антирейтинг возглавил Тобольск (Тюменская область). Далее следуют Чебоксары, Первоуральск (Свердловская область), Вязьма (Смоленская область), Бологое (Тверская область), Кизляр (Республика Дагестан), Минеральные Воды и Кисловодск (Ставропольский край), Канск (Красноярский край), Саратов. Санкт-Петербург в список худших городов по эффективности устранения свалок не попал.
Активисты ОНФ в Санкт-Петербурге отметили, что занимаются проблемой загрязнения акваторий и береговых линий с 2017 г. Прошлым летом общественники обнаружили большое количество мусора в водных объектах в Петроградском, Приморском, Красногвардейском районах города. Кроме того, общественники вместе с членами команды «Молодежки ОНФ» и профессиональными дайверами опускались на дно Дудергофского озера для очистки его от мусора. По итогам проверок мусор в водоемах был ликвидирован.
«Суздальские озера – излюбленное место для отдыха горожан. Жители и гости Петербурга загорают на пляжах, купаются в озерах, устраивают пикники. Кроме того, на берегах озер часто можно увидеть рыбаков, с увлечением ловящих рыбу. Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин отметил, что необходимо существенно повысить качество питьевой воды, а в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» экология определена одним из приоритетных направлений для развития страны. В нашем городе, как и по всей стране, вопросы экологии, в том числе качества воды, стоят очень остро. Очень важно, чтобы у петербуржцев появилась возможность купаться в чистой воде и отдыхать на чистых пляжах. Важно помнить, что благоприятная экологическая обстановка зависит от каждого конкретного человека», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Александр Холодов.
Источник: ОНФ в Петербурге
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-12-2017, 14:41
Представители ОНФ обсудили итоги года на «Форуме Действий»
8-11-2017, 21:01
Под контролем «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге начали ликвидировать свалку на Канонерском острове
14-09-2017, 19:37
Эксперты ОНФ проинспектировали полигон ТКО «Новоселки»
28-08-2017, 19:52
«Генеральная уборка» в прямом эфире
29-09-2016, 19:56
После вмешательства ОНФ в Санкт-Петербурге отремонтировали небезопасные детские площадки
10-06-2013, 07:39
Роспотребнадзор о готовности водоемов к купальному сезону

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
182
9-07-2018, 12:01
В ДТП в Московском районе пострадали три человека
0
199
9-07-2018, 11:56
В Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист
0
194
5-07-2018, 09:11
В Петербурге пьяный водитель въехал в дом
0
369
2-07-2018, 11:01
Смертельное ДТП в Рыбацком
Наверх