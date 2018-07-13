Профильное фармацевтическое образование дает высокую вероятность последующего трудоустройства для выпускников

В свою очередь кадровый голод стимулирует работодателей к поиску новых неальтернативных способов привлечения успешных кандидатов. Одним из наиболее эффективных способов решения проблемы становится тесное сотрудничество фармацевтических компаний и профильных вузов. Об этом шла речь на завершившемся 6 июля в Сочи втором международном GxP саммите «Выбор лучших. Время вперед — 2018».

По данным НИУ ВШЭ, в последние годы количество вчерашних школьников, выбирающих для дальнейшего обучения специальности по направлению «Здравоохранение», постоянно растет. Увеличивается и количество предложений со стороны вузов. Если в 2016 году количество мест на платных и бюджетных отделениях медицинских и фармацевтических учебных заведениях составляло 42,4 тыс., то в 2017 году это число выросло до 44,5 тыс.

Аналогичная ситуация складывается в 2018 году. Абитуриентов больше всего привлекают специальности так называемой «фармацевтики будущего», связанные с генетикой, биотехнологиями и геномикой. Государство стимулирует развитие этого тренда: фармация в этом году вошла с ТОП-10 направлений с самым большим количеством бюджетных мест — 2,5 тыс. на специалитете.

Специалистов в области управления и экономики фармации, фармацевтической химии и фармакогнозии готовит 53 высших учебных заведения страны. По данным мониторинга трудоустройства выпускников, проведенного Министерством образования РФ, 80% молодых людей, окончивших инженерные и медицинские направления подготовки, получают работу сразу после окончания вуза.

Одной из форм совместной работы крупного фармбизнеса и вузов в области подготовки кадров для отрасли являются специализированные тематические студенческие лагеря и межвузовские саммиты. Компания «Натива» стала официальным партнером второго международного GxP саммита «Выбор лучших. Время вперед — 2018». В мероприятии приняли участие более 300 делегатов — студентов, магистрантов и аспирантов фармацевтических, медицинских, биохимических, биотехнологических, химико-инженерных и химико-технологических вузов стран ЕАЭС: России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении, которые представили множество интересных научных проектов и практических разработок. «Наша компания особо отметила исследование, посвященное технологии производства герметичных дозированных аэрозолей для ингаляций. «Натива» в настоящее время реализует проект организации подобного производства и активно занимается разработкой и производством широкой линейки лекарств для терапии заболеваний органов дыхания», - замечает Анжелика Хандукян.