Почетный донор из Петербурга стал героем недели по версии проекта «Гордость России»

Евгений Кутузов, организатор мероприятий, почетный донор из Санкт-Петербурга, отправился в забег из Петербурга на Эльбрус, чтобы собрать деньги на лечение детей с ДЦП:



«Я стартовал из Питера 18 мая, в свой день рождения. Никакого застолья и подарков по этому случаю не было. Самый главный подарок я сделал себе сам – решился на этот забег. На данный момент я пробежал и прошел 1780 км, сейчас я нахожусь в Ростове-на-Дону. Может кто-то покрутит пальцем у виска, узнав, что я в одиночку хочу пробежать 2,5 тыс. км и потом еще подняться на Эльбрус. Но я делаю это не ради славы и модного нынче слова «хайп».

Мой марафон – это безумный и авантюрный способ привлечь внимание общественности к сбору средств на реабилитацию трех детей с ДЦП. Благодаря медицинскому вмешательству у них есть большие шансы начать ходить. Но на это нужны деньги, 2 млн рублей, которых нет у родителей, которых нет и у меня, но у меня есть мои ноги, голова и большое желание помочь ребятам. Своим забегом я стараюсь привлечь как можно больше внимания журналистов, блогеров, пользователей соцсетей. Они в свою очередь пишут и публикуют информацию о марафоне, о детях, ради которых я бегу, и так потихоньку мы собираем деньги на лечение. Когда я устаю, ноги становятся ватными, мучает жажда, мне негде ночевать, я теряю веру в людей и, кажется, что вот-вот упаду, я вспоминаю лица этих малышей и продолжаю идти дальше.12-летний Вадим Антоненко. У него детский церебральный паралич со спастической диплегией, то есть нарушение нормального функционирования мышц с вывихом тазобедренного сустава и искривлением позвоночника. Вадим не может самостоятельно передвигаться и прикован к инвалидной коляске. Несмотря на это, он продолжает бороться: хорошо учится в школе, пишет стихи и верит, что когда-нибудь сможет встать на ноги. Вадиму может помочь хирургическая операция. В Германии готовы провести двухэтапную операцию с последующей реабилитацией, после которой мальчик сможет встать на ноги. Стоимость операции полтора млн рублей.Тимуру Григолия два года и семь месяцев. С раннего детства у него такой же диагноз как у Вадима. Малыш с рождения проходит реабилитационные программы в разных центрах, очень старательно и стремительно идет к цели. Вероятность того, что Тимур сможет самостоятельно ходить, очень велика. Стоимость реабилитации – 121 тыс. рублей.15-летняя Настя Цигикало. В прошлом у девочки огромное количество занятий, реабилитаций и несколько операций. Последняя операция, которую сделали Насте немецкие врачи, требует длительной и усиленной реабилитации. В Китае есть специалисты, которые готовы работать с Настей столько, сколько ей необходимо на протяжении трех месяцев. Стоимость реабилитации более 300 тыс. рублей.Из Питера меня проводила большая компания людей, все кричали в след «Удачной дороги», «Мы в тебя верим!». Но уже в первый день я попал под дождь, замерз и начал думать, зачем я все это затеял. Ведь это красиво в теории, а на практике – очень сложно. Ведь я же не профессиональный спортсмен. В душе мне хотелось вернуться домой, но я не мог себе этого позволить. Во-первых, меня провожало большое количество людей. И кем бы я был, вернувшись после таких теплых проводов. Во-вторых, я сам себе бы не простил такую слабость. В-третьих, я дал обещание помочь детям, которых хорошо знаю. Я знаю, что, если мы соберем деньги на их лечение, они смогут ходить. И три эти факта не позволяют мне расслаблять, помогают двигаться вперед.Первые две недели в пути были самыми сложными. За это время дорога испытывала меня всевозможными способами. Я замерзал под дождем, у меня обгорели руки, следы ожогов еще свежие. Я натер такие кровяные мозоли, что пришлось покупать дорогие мази, чтобы как можно быстрее подлечить ноги. Как раз существенная часть моего бюджета на весь путь ушла именно на лекарства. А так как у моего марафона нет спонсоров, и я иду на свои собственные скромные средства, то из-за незапланированных трат приходится экономить на всем.А еще ко всему прочему в первую неделю марафона меня обворовали. Это случилось в деревне Бабино Ленинградской области. У меня был запланирована ночевка в этой местности. Я зашел в магазин, спросил, кто сдает комнату на сутки. Отозвалась пожилая женщина, мы с ней оговорили цену за ночевку, и она отвела меня в свой дом. Я лег отдыхать, но тут в комнату заходят четверо мужчин с недружелюбным видом. Я объясняю им ситуацию. Тогда тот, что постарше позвал меня пить чай. За столом рассказывал, что воевал в Афганистане и Чечне. А в это время в другой комнате его внуки копались в моем рюкзаке. Вытащили всю наличку, в паспорте лежали 6 тыс рублей. Я, когда увидел это, сказал: «Как вам не стыдно воровать у гостей своего дома?!» На что мне ответили парни лет 18-ти: «А ты попробуй докажи, что это мы взяли». Я не стал спорить. Мордобой устраивать – так их намного больше, покалечили бы. Звонить в полицию – значит тратить время, а у меня все распланировано. Сказал им, что жизнь накажет их такой поступок, лег спать и рано утром ушел из их дома.Мой маршрут распланирован. Я заранее выписал расстояние между населенными пунктами, где надо будет остановиться на ночлег. В первое время, когда еще позволяли средства и о моем марафоне мало кто знал, я платил за ночлег. После, спасибо соцсетям, ночевки стали на 99% бесплатными. Меня пускали к себе в дома и в свои гостиницы добрые люди, узнав куда и ради чего я иду, ночевал на заправках, в монастыре, в кризисных центрах и даже в психоневрологической больнице. В некоторых местах люди даже «боролись» за меня, у кого я должен переночевать.За все время, что я в пути, только один раз оказался ночью под открытым небом. Это было в Воронежской области. Я спал на лавочке, к счастью, дождя тогда не было, но все, что делается, делается к лучшему. Благодаря тому, что ночевал на улице, проснулся в три часа ночи и пока прохладно отправился в путь. В тот день мне удалось пройти больше чем я планировал, тем самым я быстрее дойду до Эльбруса.Сейчас очень жарко, поэтому в день я выпиваю до 10 литров воды. Покупаю ее на каждой заправке и залпом выпиваю по 1-1,5 литра. Вода там, конечно, дорогая, «золотая» я бы сказал, но на трассе ее больше нигде не найдешь. Ем скромно. Экономлю, чтобы дотянуть до Эльбруса. Утром – фрукты, если в поле зрения есть продуктовый магазин. Обедаю в придорожных кафе. Покупаю чаще всего борщ, просто люблю его очень, макароны. На питание в день трачу не более 300 рублей.В среднем в день прохожу, пробегаю 30-35 км. Максимальное расстояние, которое я преодолел за день – 80 км, минимальное – 25. Сейчас по жаре, конечно, я не буду гнаться за большим расстоянием. Это опасно для здоровья. Иду налегке. Изначально с собой я взял много вещей, но уже через несколько дней понял, что это было неверным решением и выбросил палатку, лишнюю одежду, котелок. Сейчас в моем рюкзаке только спальник, три майки, ложка, вилка, нож, зарядное устройство, маленькая икона Николая Чудотворца, самые необходимые лекарства и витамины и значок почетного донора, который я получил в прошлом году. Меня часто спрашивают, сдаю ли я кровь после того, как стал почетным донором. Конечно, ведь не ради значка я ее сдаю. Мне приятна сама мысль, что моя кровь кому-то поможет. Чтобы стать почетным донором нужно 40 раз сдать кровь, я сдал уже 50. Надеюсь, что в Ростове-на-Дону получится сдать кровь в 51 раз.В пути я смотрю на маленькие города, села нашей страны, в которые никогда бы не попал, не решившись на марафон. Я знакомлюсь с потрясающими людьми. У нас в стране так много хороших людей, намного больше, чем думают многие из нас!В Тульской области я ночевал в уникальном имении «Милое». Его особенность в том, что владельцы – москвичи, которые продали все свое имущество, уехали в деревню, завели коров, лошадей, кур, гусей, собак, кошек, пчел, коз и осла. Удивительные люди, которые обучают гостей верховой езде, изготавливают домашний сыр, мед и многое другое. Живут на полном самообеспечении. Счастливые, светлые люди. Там я по-настоящему отдохнул душой. И впервые в жизни залез на лошадь с прекрасным именем Листик.В Воронежской области меня приютила удивительная семья, в которой родители воспитывают 14 детей, 13 из которых – приемные! В Подмосковье неизвестный мне армянин бесплатно дал теплую одежду, когда увидел, как я до нитки промокший иду по трассе и отказываюсь от возможности подъехать на его машине.А в городе Богучар мне не просто место спальное нашли, а даже устроили экскурсию в краеведческий музей и пригласили на местный праздник, который проходил на живописной набережной. Перед собравшимися я сказал несколько слов в микрофон, познакомился с мэром города.В пути я стараюсь каждый день, если позволяет интернет, выкладывать посты и видеозаписи обо всем, что увидел, что удивило, порадовало, огорчило. Спасибо моим подписчикам, всем, кто за меня переживает, они подбадривают словом и в экстренных случаях выручают финансово. Почти на входе в Ростовскую область я встретил одинокого, голодного котенка. Не смог пройти мимо и взял с собой. Теперь Мурлыка путешествует со мной. Сначала нес ее в своей панамке, конечно, это было не очень удобно для котенка и для меня, без панамы в жару + 35 непросто на трассе. Но тут выручили друзья-подписчики, с их помощью купил котенку переноску, специальный корм для котят. Теперь нам путешествовать с котейкой удобнее. Котенок будет со мной до Эльбруса. Там я его на время оставлю у надежных людей, а когда спущусь вниз, заберу и увезу Мурылку к себе домой в Питер. Мы теперь с ней друзья-неразлучники.На Эльбрус я планирую прийти 29 июля, если все по плану пойдет, и я жив буду. Десять дней уйдет на акклиматизацию, и потом начну восхождение на гору. Не один, конечно, ведь я не профессиональный скалолаз и даже не спортсмен. Пойду наверх с опытным инструктором. Что я буду делать, после того как спущусь с Эльбруса? Если к тому времени нужные 2 млн рублей соберутся, то поеду домой автостопом. Если не соберутся, снова пойду пешком и снова буду привлекать внимание людей к сбору на детей. Только пойду в Питер уже другим маршрутом, через те места, где еще не был. Этот марафон закончится только, когда получится собрать всю нужную сумму. На данный момент нам удалось собрать около 500 тыс рублей. С документами и подробными историями детишек, которым я собираю деньги на лечение, можно познакомиться в нашей группе помощи - https://vk.com/5kdobra?w=wall-162220504_102 В пути меня поддерживает моя любимая девушка Маша. Мы познакомились на благотворительном мероприятии, сразу увидели друг в друге родственные души. Маша следит за моим передвижением в соцсети и периодически приезжает в разные города, чтобы приободрить меня. Мы встречались с ней в Москве, Туле, Воронеже. В Туле прямо на вокзале я сделал ей предложение, и на согласилась.Мне 29 лет. Учился на юриста, но бросил, когда понял, что это не мое. Отслужил в армии, которая сделала из меня совсем другого человека. Там сначала по приказу командира, а потом по собственному желанию, начал бегать. Вернувшись домой, бег не бросил, наоборот, примкнул к общественному движению «Энергия жизни», деятельность которого направлена на проведение бесплатных спортивных мастер-классов, массовых зарядок, пропаганду донорства, волонтерства и патриотизма.Позже познакомился с благотворительным фондом «Звезды детям», который занимается реабилитацией детей с диагнозом ДЦП. В 2017 году впервые пробежал 42 км. Главной целью забега было привлечь внимание людей к беде одной девочки, и нам это удалось! О забеге тогда написали многие федеральные газеты, было много телесюжетов, и везде был указан счет помощи для маленькой Олеси. Во время марафона нам удалось собрать для нее 600 тыс. рублей. Это и вдохновило меня на более длительный марафон».